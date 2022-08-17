Кіліан Мбаппе пропустив старт чемпіонату через травму, а перший матч після повернення завершився скандалом. У поєдинку проти Монпельє француз психами зірвав контратаку, а також посварився з Неймаром, який відібрав у нього другий пенальті.

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Французька преса запевняє, що зірки помирилися, однак бразильський журналіст Марсело Бехлер переконує: Мбаппе все одно незадоволений своїм статусом у клубі. З підписанням нового контракту ПСЖ обіцяв йому центральну роль у проєкті. Кіліан розраховував, що вся команда гратиме на нього, а сам завершуватиме якнайбільше атак і менше працюватиме без м'яча. Тому чемпіон світу й погодився залишитися у паризькому клубі.

Натомість солістом на початку сезону виступає Неймар (5 голів і 3 асисти), що дратує Мбаппе (відзначився лише 1 раз, хоча й зіграв тільки в одному матчі). Француз, який був би не проти відходу зіркового партнера, почувається ізольованим від команди. Кіліан вступає у суперечки з іншими футболістами та нагнітає атмосферу, яку доводиться заспокоювати колективними зусиллями.

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