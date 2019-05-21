Мбаппе завжди хотів опинитись у Реалі, – екс-наставник ПСЖ Емері

Екс-тренер ПСЖ Унаї Емері розповів про бажання Мбаппе приєднатись до мадридського Реала під час роботи іспанського спеціаліста на чолі парижан.

"Мені доводилось домовлятись з Кіліаном і його батьком, аби форвард залишився. Мбаппе хотів обрати мадридський Реал. Він також мав шанс опинитись у Барселоні, але із закритими очима обрав би "вершкових".

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Попри це, ми переконали його у проекті у ПСЖ і він залишився. Ми повинні були запропонувати більше грошей, і саме це ми і зробили", – поділився Емері в коментарі Cadena SER.

В поточному сезоні Мбаппе у складі ПСЖ провів 42 матчі, у яких відзначився 38 голами та 17 асистами.

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