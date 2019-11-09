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Мбаппе заради Реала відмовиться від нового контракту з ПСЖ

12:26 270 Читать на русском
Мбаппе заради Реала відмовиться від нового контракту з ПСЖ
Кіліан Мбаппе / Getty images

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не зацікавлений у продовженні співпраці з паризьким клубом.

Мбаппе вже вирішив не підписувати нову угоду з чинними чемпіонами Франції, повідомляє Marca з посиланням на L'Equipe.

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За даними джерела, для 20-річного форварда не є пріоритетною метою залишитися у Парижі. До того ж клуб не може запропонувати йому зарплату, як у Неймара – бразилець отримує 30 мільйонів євро в рік чистими. Сам же Кіліан продовжує мріяти про Реалі.

Очікується, що Мбаппе покине ПСЖ після закінчення сезону 2019/20. Головними конкурентами у боротьбі за 20-річного француза європейські ЗМІ називають мадридський Реал та туринський Ювентус.

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У нинішньому сезоні Мбаппе провів за парижан 11 матчів у всіх турнірах, забив дев'ять голів і зробив чотири результативні передачі. Його контракт з клубом розрахований до червня 2022 року.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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