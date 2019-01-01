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Мбаппе заради новорічного привітання зафотошопив фотографії Роналду

11:41 720 Читать на русском
Мбаппе заради новорічного привітання зафотошопив фотографії Роналду
Кіліан Мбаппе / фото із соцмереж

Нападник Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе оригінально привітав усіх з Новим роком.

Давно відомо, що в дитинстві форвард збірної Франції захоплювався грою португальця Крішітану Роналду. Фотографія кімнати Мбаппе, стіни якої були обклеєні постерами зірки, тоді ще мадридського Реала, неодноразово з'являлася у ЗМІ.

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Саме це фото Кіліан використав для привітання з Новим роком. Щоправда, замінивши у графічному редакторі світлини з Роналду на власні.

Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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