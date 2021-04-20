"Кіліан Мбаппе точно залишиться в ПСЖ", – цитує Аль-Хелаїфі журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Чинний контракт французького форварда з клубом розрахований до літа 2022-го. ЗМІ пов'язували майбутнє Кіліана з різними європейськими грандами, серед яких найчастіше згадувалась назва мадридського Реала.

У 2018-му ПСЖ придбав молодого таланта у Монако за 145 млн євро. У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 28 матчів, в яких відзначився 23-ма голами та 7-ма асистами.

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