Мбаппе розповів про свої плани на майбутнє

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прокоментував чутки, які пов'язують його з переходом у Реал.

"Я залишаюся в Парижі. Проте, я радий за Реал, радий, що туди повернувся Зідан. Буду стежити за ними як уболівальник", – заявив Мбаппе в ефірі телеканалу Canal +.

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Нагадаємо, вчора ПСЖ оформив 2-ге поспіль чемпіонство Франції, обігравши Монако, а Кіліан оформив хет-трик у матчі.

20-річний Мбаппе став гравцем ПСЖ влітку 2018 року, перейшовши з Монако на правах оренди. Пізніше паризький клуб викупив трансфер футболіста за 135 млн євро.

Кіліану Мбаппе – 20. Він вже один з найкращих у сучасному футболі: чемпіон світу, 200 мільйонів і особисті нагороди