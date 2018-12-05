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Мбаппе закликав "нового Хаві" перейти в ПСЖ

4 грудня 21:42 457 Читать на русском
Мбаппе закликав "нового Хаві" перейти в ПСЖ
Френкі де Йонг / фото із соцмереж

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який вчора був визнаний найкращим молодим гравцем року, високо оцінив вміння півзахисника Аякса Френкі де Йонга.

"Його бачення поля і гра в пас фантастичні. Він так легко розбиває лінії захисту суперника своїми передачами.

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Я був би дуже радий, якби він перебрався в Париж! Він би нам дуже допоміг", – цитує Мбаппе France Football.

У боротьбі за 21-річного де Йонга ПСЖ доведеться позмагатися з Барселоною і Манчестер Сіті.

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Теги
Франція Аякс Аякс Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Трансфери Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Френкі де Йонг Френкі де Йонг
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