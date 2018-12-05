Мбаппе закликав "нового Хаві" перейти в ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який вчора був визнаний найкращим молодим гравцем року, високо оцінив вміння півзахисника Аякса Френкі де Йонга.

"Його бачення поля і гра в пас фантастичні. Він так легко розбиває лінії захисту суперника своїми передачами.

ПСЖ запропонував Аяксу неймовірну суму за де Йонга – Барселона програє конкуренцію

Я був би дуже радий, якби він перебрався в Париж! Він би нам дуже допоміг", – цитує Мбаппе France Football.

У боротьбі за 21-річного де Йонга ПСЖ доведеться позмагатися з Барселоною і Манчестер Сіті.

Нідерланди – найцікавіша збірна планети: вони мають послідовника Хаві та ще 3 секрети успіху