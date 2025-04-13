Оскільки форвард Реала Кіліан Мбаппе не завдав травму Антоніо Бланко в матчі з Алавесом, до нього буде застосовано статтю 130. Вона передбачає дискваліфікацію на 2-3 матчі.

На 38-й хвилині матчу 31-го туру Ла Ліги з Алавесом Мбаппе грубо сфолив проти Антоніо Бланко, за що після підказки VAR був вилучений. За весь сезон француз заробив лише чотири попередження, а ця червона картка стала для нього четвертою в кар'єрі.

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Як інформує AS, Мбаппе загрожує дискваліфікація на 2-3 матчі. Оскільки він не завдав травму супернику (Антоніо Бланко продовжив грати), то буде змушений пропустити саме стільки часу. Якби Кіліану загрожувала чотириматчева дискваліфікація, він би точно пропустив фінал Кубка Іспанії з Барселоною.

Проте, джерело стверджує, що силою і способом удару, з яким Мбаппе порушив правила проти Бланко, можна було б зламати ногу.

Свої наступні матчі в Ла Лізі Реал зіграє з Атлетіком, Хетафе і Сельтою. Команда Карло Анчелотті продовжує переслідувати Барселону в турнірній таблиці.

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