Мбаппе забив 100-й гол у кар'єрі – відеоогляд матчу Андорра – Франція – 0:4

Збірна Франції розгромила Андорру в матчі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

Перший гол у звітному матчі забив Кіліан Мбаппе. Для 20-річного француза він став 100-м у професіональній кар'єрі. 87 голів Мбаппе забив виступаючи на клубному рівні, і ще 13 у футболці збірної Франції.

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