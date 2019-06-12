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Мбаппе забив 100-й гол у кар'єрі – відеоогляд матчу Андорра – Франція – 0:4

09:56 144 Читать на русском
Мбаппе забив 100-й гол у кар'єрі – відеоогляд матчу Андорра – Франція – 0:4
Кіліан Мбаппе / фото із соцмереж

Збірна Франції розгромила Андорру в матчі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

 

Перший гол у звітному матчі забив Кіліан Мбаппе. Для 20-річного француза він став 100-м у професіональній кар'єрі. 87 голів Мбаппе забив виступаючи на клубному рівні, і ще 13 у футболці збірної Франції.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Євро-2020 Франція Франція Андорра Андорра Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Андорра - Франція
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