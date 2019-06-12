Мбаппе забив 100-й гол у кар'єрі – відеоогляд матчу Андорра – Франція – 0:4

Україна — 08:26 859
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Сьогодні відбудеться засідання української Прем'єр-ліги – клуби узгодять кілька важливих рішень
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ЧС-2019 U-20: Україна у фіналі зіграє проти Південної КореїСвіт — 11 черв 5610
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Динамо прагне підписати Зозулю – доля гравця залежить від АльбасетеІспанія — 11 черв 4423
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ЧС-2019 U-20 Україна – Італія: "синьо-жовті" VARті виходу в фінал, топ-клас Булеци та втрата лідера на вирішальний матчЗбірна України U-21 — 11 черв 13305
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Динамівець зробив собі історичний подарунок – найкращий у матчі відбору Євро-2020 проти гравця Шахтаря і рекордиЄвро-2020 — 11 черв 2624