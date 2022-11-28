"Мбаппе вже ухвалив рішення": керівник ПСЖ – про можливий перехід Кіліана в Реал
16:12 - Читать на русском
Спортивний директор парижан Луїш Кампуш оцінив шанси форварда Кіліана Мбаппе на переїзд у Реал в майбутньому.
"Чи гратиме Мбаппе за Реал? Він уже ухвалив рішення. Зараз у нього все дуже добре в ПСЖ.
Мбаппе мав дві причини відмовити Реалу – втрутилася навіть політика
Париж повинен насолоджуватися грою одного з найкращих, якщо не найкращого гравця світу на цей момент. Але не знаю, що буде в майбутньому", – цитує Кампуша Cope.
Перед стартом ЧС-2022 пресою гуляли чутки, що Мбаппе прагне покинути Париж уже взимку, адже почувається нещасливим. Влітку француз міг перейти в Реал, але обрав ПСЖ.
Прокляття чемпіонів світу: містика Мундіалів ХХІ століття, яка загрожує Мбаппе та Ко
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter