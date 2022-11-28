Спортивний директор парижан Луїш Кампуш оцінив шанси форварда Кіліана Мбаппе на переїзд у Реал в майбутньому.

"Чи гратиме Мбаппе за Реал? Він уже ухвалив рішення. Зараз у нього все дуже добре в ПСЖ.

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Париж повинен насолоджуватися грою одного з найкращих, якщо не найкращого гравця світу на цей момент. Але не знаю, що буде в майбутньому", – цитує Кампуша Cope.

Перед стартом ЧС-2022 пресою гуляли чутки, що Мбаппе прагне покинути Париж уже взимку, адже почувається нещасливим. Влітку француз міг перейти в Реал, але обрав ПСЖ.

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