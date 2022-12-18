Мбаппе встановив подвійне досягнення у фіналі ЧС-2022
Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе може записати собі фінальний поєдинок ЧС-2022 до активу.
Мбаппе оформив дубль у фіналі чемпіонату світу, перетнувши позначку в 10 голів на Мундіалях. Так, Кіліан став наймолодшим гравцем в історії, якому підкорилась ця висота, повідомляє Opta.
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Окрім цього, Мбаппе став автором найшвидшого дублю в фіналах чемпіонатів світу в історії. Для цього йому знадобилось лише 97 секунд, повідомляє MisterChip. До цього лідирував бразилець Роналдо, якому знадобилось 12 хвилин, аби забити двічі у ворота збірної Німеччини в фіналі ЧС-2002.
До слова, основний час фінального поєдинку Аргентина – Франція завершився нічиєю 2:2. На голи Мессі та Ді Марії дублем відповів Мбаппе.
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