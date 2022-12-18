Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе може записати собі фінальний поєдинок ЧС-2022 до активу.

Мбаппе оформив дубль у фіналі чемпіонату світу, перетнувши позначку в 10 голів на Мундіалях. Так, Кіліан став наймолодшим гравцем в історії, якому підкорилась ця висота, повідомляє Opta.

Аргентина – Франція – відео голів

Окрім цього, Мбаппе став автором найшвидшого дублю в фіналах чемпіонатів світу в історії. Для цього йому знадобилось лише 97 секунд, повідомляє MisterChip. До цього лідирував бразилець Роналдо, якому знадобилось 12 хвилин, аби забити двічі у ворота збірної Німеччини в фіналі ЧС-2002.

До слова, основний час фінального поєдинку Аргентина – Франція завершився нічиєю 2:2. На голи Мессі та Ді Марії дублем відповів Мбаппе.

Аргентина – Франція: склади та онлайн-трансляція фіналу ЧС-2022 – великі камбеки

Youngest players to 10 #FIFAWorldCup goals:



Mbappé: 23y 363d

G.Müller: 24-226

Kocsis: 24-282

T.Müller: 24-298

Fontaine: 24-314

Ronaldo: 25-277

Klose: 28-21

Rahn: 28-316

Cubillas: 29-95

Lineker: 29-216

Pelé: 29-230

Lato: 32-75

Batistuta: 33-121

Klinsmann: 33-330

Messi: 35-168 pic.twitter.com/SKT2RrigJz — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 18, 2022