Нападник ПСЖ продемонстрував, що власні голи для нього, схоже, важливіші, ніж влучні удари партнерів.

В одному з епізодів матчу Ліон – ПСЖ Мбаппе продемонстрував відвертий егоїзм. Француз вибігав у контратаку, але замість логічної передачі на Ашрафа Хакімі, який виходив би віч-на-віч з голкіпером, вирішив обіграти захисника і прогадав. Гравець Ліона відібрав м'яч, а чемпіон світу зіпсував перспективний момент.

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Цікаво, що буквально тиждень тому з'явилося відео, на якому Мбаппе критикував того-таки Хакімі. Захисник ПСЖ, на думку француза, недостатньо йому пасував.

Жадібність Кіліана все ж не завадила парижанам здобути мінімальну перемогу – вирішальний гол після асисту Неймара забив Ліонель Мессі. Що стосується Мбаппе, то в поточному сезоні нападник зіграв 9 матчів, забив 10 голів і не віддав жодного асисту. Останні два поєдинки чемпіонату Франції нападник завершив без голів.

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