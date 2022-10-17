"Коли ти граєш за ПСЖ, то знаєш, куди потрапляєш. Тут буде і хороше, і погане. До цього потрібно бути готовим. Ми попереджаємо про це всіх новачків команди. Зараз ми сконцентровані на перемогах і боротьбі за трофеї.

Мбаппе може розірвати контракт з ПСЖ – є один нюанс

Можу лише сказати, що це абсолютна брехня. Я футболіст. Найважливіше для мене – грати у футбол і показувати максимум на полі. Якщо почну розпорошуватися, то дуже швидко втомлюся. Я щасливий і ніколи не просив про відхід у січні.

Я взагалі ніяк не пов'язаний з цією інформацією. Я був так само вражений, як і всі інші. Люди можуть подумати, що я пов'язаний із цією інформацією, але я тут взагалі ні до чого. Я не бачився з президентом ПСЖ. Ми зустрілися перед грою з Марселем – він прийшов, щоб побажати нам удачі перед матчем", – цитує Мбаппе RMC Sport.

ПСЖ мінімально переграв Марсель і відірвався на чолі Ліги 1 – Мбаппе допоміг Неймару вирішити долю битви