Сьогодні ввечері форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе проведе своє перше тренування в захисній масці.

У четвер, 20 червня, офіційний Твіттер збірної Франції опублікував перше фото, на якому Мбаппе був зображений у спеціальній захисній масці. У матчі з Австрією майбутній форвард Реала зіткнувся із захисником суперника і зламав собі ніс. Він зможе продовжити виступи на Євро-2024 тільки в цьому засобі захисту.

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Дизайн маски виконаний у кольорах французького прапора – синій, білий і червоний. Також на захисний засіб було нанесено символ Франції – півень.

Раніше головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам зазначав, що Мбаппе готується зіграти в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 з Нідерландами. Ця зустріч відбудеться в п'ятницю, 21 червня.