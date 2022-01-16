Форвард ПСЖ відкрив рахунок на 32-й хвилині, а вже на 34-й легко міг отримати червону картку. Мбаппе на бровці грубо зустрів хавбека суперників Уго Маньєтті, але це був лише початок сутички. Ймовірно, гравець Бреста щось крикнув чемпіону світу – той схопив Уго за рукав і хотів битися.

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Партнери розтягнули учасників конфлікту, а суддя Мікаель Лесаж виписав обом по жовтій. У Мбаппе були претензії і до нього. Журналісти розшифрували слова, які зірка ПСЖ сказав Лесажу: "Як я міг отримати жовту картку? За що!? Давай, вали звідси! Ти навіть судити не вмієш. У цій лізі завжди одне й те саме… Ти (четвертому судді), був поруч і нічого не бачив?" – цитує тираду Мбаппе GFFN.

Лесаж цілком міг показувати нападнику другу жовту, але стерпів образу і продовжив поєдинок.

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