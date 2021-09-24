Елітний дивізіон Франції визначив Кіліана Мбаппе найкращим гравцем за підсумками серпня, повідомляє офіційний сайт турніру.

Неймар і Мбаппе спровокували сутичку після важкої перемоги ПСЖ над аутсайдером Ліги 1

У голосуванні 22-річний нападник ПСЖ обігнав форварда Марселя Дімітрі Пайє та бомбардир Клермона Мохамед Байо. У серпні Кіліан зіграв у 4-х матчах Ліги 1, відзначившись трьома голами та двома асистами.

Нагадаємо, чинний контракт Мбаппе з парижанами завершується влітку, футболіст поки не спішить продовжувати співпрацю.

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