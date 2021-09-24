Мбаппе вкотре став найкращим гравцем місяця Ліги 1 – Мессі не змінив ситуації
11:03 - Читать на русском
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе дав зрозуміти зірковим новачкам ПСЖ, хто робить різницю.
Елітний дивізіон Франції визначив Кіліана Мбаппе найкращим гравцем за підсумками серпня, повідомляє офіційний сайт турніру.
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У голосуванні 22-річний нападник ПСЖ обігнав форварда Марселя Дімітрі Пайє та бомбардир Клермона Мохамед Байо. У серпні Кіліан зіграв у 4-х матчах Ліги 1, відзначившись трьома голами та двома асистами.
Нагадаємо, чинний контракт Мбаппе з парижанами завершується влітку, футболіст поки не спішить продовжувати співпрацю.
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