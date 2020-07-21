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Мбаппе визначився із найближчим майбутнім – його сватали в Реал

22:56 - Читать на русском
Мбаппе визначився із найближчим майбутнім – його сватали в Реал
Кіліан Мбаппе / AFP

Форвард французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе відверто розповів про свої плани мінімум на найближчий рік.

"Я тут і хочу бути частиною проекту. У наступному сезоні я буду в складі ПСЖ і докладу зусиль, щоб здобути якомога більше трофеїв.

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Це буде мій четвертий рік у цьому проекті. Це важливий рік. Клуб святкує 50-річчя, що важливо для команди та фанатів, тому намагатимусь взяти всі можливі трофеї та якомога краще проявити себе", – цитує нападника AS.

Нагадаємо, що Мбаппе давно перебуває у сфері зацікавлень мадридського Реала. Через економічні наслідки пандемії коронавірусу ймовірний трансфер на Бернабеу може відбутися у 2021 році.

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