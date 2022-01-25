ПСЖ та мадридський Реал змушені ще трохи понервувати, очікуючи на вибір Кіліана Мбаппе.

Чемпіон світу продовжує дражнити обидва клуби. 23-річний нападник поки не визначився, де продовжить кар'єру. Мбаппе оголосить свій вибір тільки після матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в яких суперником парижан стане якраз Реал. Поєдинки будуть зіграні 15 лютого і 9 березня.

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Наразі жодного рішення Кіліан не ухвалював. Раніше мадридці вважалися фаворитом на підписання форварда збірної Франції, але останнім часом на авансцену вийшов і ПСЖ, який пропонує йому новий короткотривалий контракт. Про це повідомляє Get French Football News.

У поточному сезоні Мбаппе забив 19 голів і віддав 16 асистів, зігравши 28 матчів. Француз вже може підписувати попередній контракт з будь-яким клубом, адже його угода з ПСЖ добігає кінця.

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