Атлетіко обіграв Реал у матчі 7-го туру Ла Ліги (5:2). Під час цієї зустрічі капітан господарів Коке провокував Вінісіуса Жуніора. Все почалося зі сутички між двома гравцями на полі, після якої бразилець назвав Коке "чортовою плаксою".

Пізніше капітан Атлетіко вказав на Кіліана Мбаппе і сказав Вінісіусу: "Він витіснив тебе... Кращий". Бразилець відповів: "Звісно, але ми граємо разом і виграємо більше".

Також Вінісіус вказав на скарги Коке в інтерв'ю: «Ти постійно базікаєш з пресою. Ти розповідаєш журналістам про все, що я тобі кажу".

Ці конфлікти були зафіксовані камерою Movistar.

