Кіліан Мбаппе вирішив, що він може диктувати будь-які умови після того, як великодушно залишився в ПСЖ.

Роздягальня команди роздратована вседозволеністю і розпещеністю зірки після підписання нового контракту, повідомляє UOL Esporte.

Мбаппе заздрить Неймару, почувається ізольованим та обманеним – ПСЖ не зміг погасити конфлікт

Мбаппе вирішив, що відтепер він головна зірка клубу і має право формувати склад під себе. Зокрема, нападник вимагав у президента Нассера Аль-Хелаїфі "почистити" оточення Мессі – це аргентинський десант, з яким також тісно спілкуються Неймар, Еррера і Навас. Мбаппе чекає більше французьких гравців у складі, які згуртуються навколо нього. Підбурює 23-річного форварда і його мама, яка радить активніше перетягати ковдру на себе. Втім, наразі вибрики Кіліана призводять лише до конфліктів, як у нещодавній ситуації з Неймаром.

Нагадаємо, Мбаппе підписав новий 3-річний контракт з ПСЖ, хоча всі чекали його вільним агентом у Реалі. Нападник вибив собі найбільшу зарплатню і особливі привілеї у столиці Франції.

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