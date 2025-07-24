Мбаппе стане новою "десяткою" Реала. Сам француз оголосив про це у своєму Твіттері, опублікувавши загадковий пост, що складається з двох символів – "10". Заповітний номер став вільним після того, як його власник Лука Модріч покинув "бланкос".

Мбаппе отримав несподіваного конкурента в боротьбі за 10-й номер Реала – рішення ухвалює не він

Раніше повідомлялося, що на "десятку", окрім Мбаппе, претендує також півзахисник Арда Гюлер. Marca інформувала про те, що вирішувати, хто отримає культовий номер, буде керівництво клубу. При цьому Лука Модріч після свого останнього матчу за Реал подарував футболку з "десяткою" на спині саме турецькому плеймейкеру – вважалося, що таким чином він заповідає цей номер йому.

Однак, очевидно, Мбаппе виграв у Гюлера конкуренцію за право володіти найкультовішим номером у футболі.