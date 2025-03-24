Кіліан Мбаппе негативно відзначився в матчі проти збірної Хорватії.

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Капітан Франції ще до початку гри підставив спонсора збірної. Справа в тому, що перед домашніми матчами міні-машина Volkswagen традиційно вивозить м'яч перед стартовим свистком. Проте Кіліан, схоже, забув про це і відняв м'яч у робота, після чого вимагав прибрати машину з поля. Цей епізод не потрапив у трансляцію, але його помітили вболівальники на трибунах і виклали відео інциденту в X.

Вже під час матчу Мбаппе знову "відзначився". Цього разу він агресивно налетів на Домініка Ліваковіча вже після того, як воротар хорватів зафіксував м'яч. За цей епізод арбітр матчу Майкл Олівер показав французу заслужену жовту картку.

Нагадаємо, що Кіліан Мбаппе повернувся в збірну Франції після того, як вирішив взяти перерву у вересні 2024 року. В активі 26-річного француза 30 голів і 4 асисти в 43 матчах за Реал в поточному сезоні.

Qu’on me dise ce qu’on veut, Kylian Mbappé est tout sauf un capitaine.



pic.twitter.com/NIv6YcEDDC — Raph Chader (@RaphChader) March 23, 2025

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