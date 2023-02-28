Під час гала-вечора ФІФА The Best форварду ПСЖ і збірної Франції Кіліану Мбаппе поставили запитання про те, в який клуб Серії А він одного разу погодився б перейти. Нападник довго не думав, і відповів: "Якщо я одного разу і перейду в чемпіонат Італії, то тільки в Мілан". Ця відповідь була зафіксована на відео.

Мессі обійшов Мбаппе на 8 балів – ФІФА оприлюднила результати голосування The Best-2022

Ще влітку Мбаппе зізнавався в любові до червоно-чорних кольорів. В інтерв'ю Gazzetta dello Sport він тоді пояснив свій вибір італійською нянею, яка була у нього в дитинстві. "У дитинстві в мене була італійська няня, і я проводив багато часу з її сім'єю. Всі вони вболівали за Мілан. Тож завдяки їм я теж уболівав за Мілан і дивився багато матчів цієї команди", – розповів тоді Мбаппе.

Найкращі гравець і тренер року: як голосували Петраков і Ярмоленко