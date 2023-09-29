Мбаппе відновився від пошкодження – Луїс Енріке повідомив про "ідеальні кондиції" зірки ПСЖ
18:04 - Читать на русском
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився щодо стану Кіліана Мбаппе перед матчем 7-го туру Ліги проти Клермона.
"Мбаппе? Кіліан тренувався у загальній групі, він виконував усі тренування, без будь-якого дискомфорту. Кіліан цілком доступний. Він лікувався цілий тиждень, Мбаппе в ідеальному стані на гру з Клермоном", – наводить слова Енріке RMC Sport.
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Нагадаємо, Мбаппе травмувався у першому таймі матчу з Марселем (24 вересня), який команда Луїса Енріке впевнено виграла 4:0.
У поточному сезоні Кіліан провів 6 матчів за парижан в усіх турнірах, забивши 8 голів.
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