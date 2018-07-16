Мбаппе відмовив Реалу

Світ — 07:00 1035
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Головні новини футболу 15 липня: Франція перемогла Хорватію та стала чемпіоном світу, Сампаолі покинув збірну Аргентини
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Стала відома дата проведення матчу Динамо – Шахтар у рамках 3 туру УПЛУкраїна — 06:30 1338
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ЧС-2018: символічна збірна турніру за версією Whoscored – у складі жодного французаЧС 2018 — 15 лип 3814
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Франція – Хорватія: найкращі миттєвості нагородження переможців ЧС-2018ЧС 2018 — 15 лип 1601
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Сампаолі офіційно покинув збірну АргентиниСвіт — 15 лип 759
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