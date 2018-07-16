Мбаппе відмовив Реалу

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе заявив, що залишається в своєму клубі.

Кіліан Мбаппе після перемоги збірної Франції над Хорватією (4:2) у фіналі ЧС-2018 дав відповідь на питання журналістів щодо можливого переходу в мадридський Реал.

Мбаппе – про перемогу на ЧС-2018: Це тільки початок великого шляху

"У мене діючий контракт з ПСЖ і я щасливий тут. Я 100% залишаюсь у Парижі", – цитує Мбаппе AS.

Нагадаємо, Мбаппе став найкращим молодим гравцем Мундіалю.