toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ ТРАНСФЕРИ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Мбаппе відмовив Реалу

09:54 1733 Читать на русском
Мбаппе відмовив Реалу
Лука Модріч та Кіліан Мбаппе / ФІФА

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе заявив, що залишається в своєму клубі.

Кіліан Мбаппе після перемоги збірної Франції над Хорватією (4:2) у фіналі ЧС-2018 дав відповідь на питання журналістів щодо можливого переходу в мадридський Реал.

Мбаппе – про перемогу на ЧС-2018: Це тільки початок великого шляху

"У мене діючий контракт з ПСЖ і я щасливий тут. Я 100% залишаюсь у Парижі", – цитує Мбаппе AS.

Нагадаємо, Мбаппе став найкращим молодим гравцем Мундіалю.

Теги
Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Іспанія Трансфери Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Трансфери Реал Мадрид Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
8
год
:
21
хв
Гонвед
19:00
Работнічкі
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук