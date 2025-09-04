"Я дуже радий, що можу розпочати новий сезон. Приїхав до команди з великим бажанням. Це чудовий рік для мого клубу, моєї національної збірної та для мене. Є все, щоб досягти великих цілей. Думаю, що у нас є все необхідне, щоб досягти хороших результатів. Для нас все починається завтра (з матчу проти України, – прим.) з кваліфікації. Важливо поїхати до США (на ЧС-2026, – прим.). Я зосереджений на кожному матчі.

Я можу грати за будь-якою системою. У 3-5-2 потрібно багато рухатися. Це створює ризики для балансу. Ми пропустили забагато голів на останніх тренувальних зборах. Це хороша система, але я не знаю, як ми зіграємо завтра.

Я не знаю, чи готові ми грати сезон із 60 ігор. Я не пам'ятаю, щоб гравець грав 60 ігор у своїй найкращій формі. Для мене це неможливо. Минулого сезону була повна плутанина. Люди казали, що це вірус. Чи ми забагато граємо? Моє мислення еволюціонувало. Нам просто потрібно трохи більше відпочивати. Це не питання матчів, а радше відновлення. Я бачив, як команди повертаються до тренувань, поки ми ще були на клубному чемпіонаті світу.

Кого можу виділити у збірній України? Лунін, але його тут немає. Він мій фаворит.

Щодо капітанської пов'язки – я виріс як капітан. Починав як новачок. Тепер у мене трохи більше досвіду, я намагаюся бути об'єднуючою силою, залученим. Намагаюся дати свободу новим гравцям і залишити місце для кожного з моїх товаришів по команді. Кожен з моїх товаришів по команді відіграє важливу роль. Особливо, якщо ми хочемо далеко пройти в змаганнях, особливо на чемпіонаті світу.

Дешам – пам'ятник французького футболу. Його резюме говорить саме за себе. Він увійшов у історію як гравець і як тренер. Він повернув французьку команду на карту світу. Ми повинні бути йому вічно вдячні. З двох перемог, яких ми маємо, він зробив внесок в обидві. Зараз, за ​​його словами, це його останній сезон. Ми сподіваємося, що він буде щасливий з кубком чемпіонатом світу в його руках, щоб завершити його", – цитує RMC Sport Мбаппе.

Нагадаємо, що Франція зіграє проти України у відборі до ЧС-2026 у п'ятницю, 5 вересня. Початок матчу о 21:45 за київським часом.

