Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжує наполягати на відході з паризького клубу.

ПСЖ запропонував новий контракт Мбаппе терміном до 2026 року із зарплатою у 32 млн євро, повідомляє Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі та спортивний директор клубу Леонардо працюють над переговорами із Кіліаном, який наразі відхилив пропозицію. Форвард все ще оцінює варіант з переходом у Реал.

До слова, Мбаппе провів 47 матчів у минулому сезоні у складі ПСЖ, записавши до свого активу 42 голи та 11 результативних передач.

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