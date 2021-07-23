Мбаппе відхилив вражаючу пропозицію ПСЖ заради трансферу в Реал
11:32 - Читать на русском
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе продовжує наполягати на відході з паризького клубу.
ПСЖ запропонував новий контракт Мбаппе терміном до 2026 року із зарплатою у 32 млн євро, повідомляє Ніколо Скіра у своєму твіттері.
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Президент парижан Нассер Аль-Хелаїфі та спортивний директор клубу Леонардо працюють над переговорами із Кіліаном, який наразі відхилив пропозицію. Форвард все ще оцінює варіант з переходом у Реал.
До слова, Мбаппе провів 47 матчів у минулому сезоні у складі ПСЖ, записавши до свого активу 42 голи та 11 результативних передач.
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