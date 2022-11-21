Зірка планує скористатися своїм перебуванням у Катарі на чемпіонаті світу і організувати зустріч з вищим керівництвом клубу, стверджує Sport.es.

Неймар розкрив меркантильну причину, чому йому подобається грати поруч з Мессі та Мбаппе

Мбаппе лише влітку підписав новий контракт на 3 роки, але дуже швидко розчарувався у проекті ПСЖ. Нападник буде наполягати, щоб його відпустили вже під час зимового трансферного вікна. ПСЖ розраховує отримати за чемпіона світу мінімум 150 млн євро – таку суму наразі здатен потягнути лише Манчестер Юнайтед. Втім, спортивні перспективи цього клубу подобаються Мбаппе ще менше.

Француз кілька разів зізнавався у симпатії до Ліверпуля, і "червоні" також хотіли б бачити такого гравця у себе. Тут критичною вже стає проблема гігантської ціни, яка лякає обережних власників мерсисайдського клубу. Повернутися до перегонів у будь-який момент може Реал, але мадридці після літнього вибрику з підозрою ставляться до Мбаппе і його оточення.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд