Зірка "Ле Бльо" принципово уникає інтерв'ю під час вручення нагород за найкращого гравця матчу, інформує le10sport з посиланням на L'Equipe.

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Мбаппе не хоче відволікатися на питання про своє клубне майбутнє, а також давати зайву рекламу компанії Budweiser. Назва алкогольного спонсора ФІФА фігурує на нагороді, яку вручають найкращому гравцю матчів ЧС. Кіліан двічі забирав приз на груповому етапі і все ж робив фотографії, але навмисно розвертав кубок тим боком, де не видно напис Budweiser. Інші зірки Мундіалю не забивають собі голову цією дилемою.

Перший випадок обійшовся усним штрафом, а за другий французькій Федерації довелося сплатити штраф у розмірі 10 тисяч євро. Наступний матч Мбаппе і компанія проведуть вже сьогодні – о 17:00 зійдуться з Польщею в рамках 1/8 фіналу ЧС.

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