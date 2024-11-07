Форвард Реала та збірної Франції не включений до списку гравців, які зможуть взяти участь у найближчих матчах Ліги націй.

Французька футбольна федерація опублікувала заявку національної збірної на майбутні поєдинки Ліги націй. Головний тренер Дідьє Дешам викликав 22 футболістів для участі в матчах, які відбудуться в листопаді.

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Цікаво, що в списку відсутній капітан команди Кіліан Мбаппе. Він не брав участь і в жовтневих матчах Ліги націй через пошкодження.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе прагне виступати лише в найважливіших матчах національної збірної, аби мати достатньо часу для відновлення та уникати можливих травм.

Франція у листопаді проведе два важливі поєдинки: 14 листопада команда зустрінеться з Ізраїлем, а 17-го – з Італією.

Заявка збірної Франції:

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