Мбаппе вдруге не потрапив до заявки збірної Франції на матчі Ліги націй
Форвард Реала та збірної Франції не включений до списку гравців, які зможуть взяти участь у найближчих матчах Ліги націй.
Французька футбольна федерація опублікувала заявку національної збірної на майбутні поєдинки Ліги націй. Головний тренер Дідьє Дешам викликав 22 футболістів для участі в матчах, які відбудуться в листопаді.
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Цікаво, що в списку відсутній капітан команди Кіліан Мбаппе. Він не брав участь і в жовтневих матчах Ліги націй через пошкодження.
Раніше повідомлялося, що Мбаппе прагне виступати лише в найважливіших матчах національної збірної, аби мати достатньо часу для відновлення та уникати можливих травм.
Франція у листопаді проведе два важливі поєдинки: 14 листопада команда зустрінеться з Ізраїлем, а 17-го – з Італією.
Заявка збірної Франції:
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