Реал таки виграв боротьбу в ПСЖ за 23-річного чемпіона світу. Наступний сезон Кіліан Мбаппе розпочне в Мадриді.

Флорентіно Перес зумів переконати французького нападника перейти в Реал на правах вільного агента. Мбаппе не буде продовжувати контракт з ПСЖ і влітку перебереться в мадридський клуб.

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Кіліан отримуватиме в Іспанії шалені гроші. За кожен рік гри у футболці Реала французу платитимуть 50 млн євро (щоправда, ця сума вказана без врахування податків). Втім, Мбаппе гарантовано стане найоплачуванішим футболістом світу, повідомляє Bild.

ПСЖ начебто вже знає про неминучий відхід нападника, тому більше не пропонуватиме йому новий контракт. Але офіційного оголошення доведеться зачекати – до завершення стадії 1/8 фіналу ЛЧ, у якій Реал зіграє якраз проти ПСЖ, сторони не будуть робити жодних заяв.

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