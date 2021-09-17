Мбаппе уник серйозної травми, але може пропустити матч з Ліоном
16:48 - Читать на русском
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе не затримається у лазареті, але відновлення може забрати кілька днів.
У першому матчі Ліги чемпіонів Мбаппе отримав болючі удари в обидві ноги. Виникли проблеми з лівою стопою. Кіліан достроково завершив поєдинок, бо не міг без болю ступати на газон.
Обстеження показало, що Кіліан уник переломів і вивихів, тому зможе незабаром повернутися до гри. Однак його участь у недільному матчі з Ліоном під великим питанням, повідомляє L'Equipe.
ПСЖ у цій зустрічі також не зможе розраховувати на Верратті. Натомість до складу повертаються Ді Марія та Гуйє. Матч відбудеться 19 вересня о 21:45.
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