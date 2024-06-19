Це був не той старт чемпіонату Європи, на який чекав капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Федерація футболу Франції (FFF) підтвердила, що в понеділок Кіліан Мбаппе зламав ніс у матчі з Австрією. Водночас операція на носі йому не знадобиться.

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Мбаппе боровся за верховий м'яч із Кевіном Дансо і вдарився обличчям об плече захисника суперника. Інцидент стався на останній хвилині основного часу. Тепер Кіліан буде змушений носити захисну маску до кінця турніру.

"Кіліан повернувся в табір збірної Франції. Найближчими днями він проходитиме лікування, без негайної операції", – йдеться в офіційній заяві FFF. Дідьє Дешам додав: "Операція не є негайною необхідністю, її слід провести пізніше".

Сам Мбаппе відреагував на новину про свою травму з іронією: "У кого які ідеї стосовно масок?" У свої 25 років Мбаппе провів за збірну Франції 80 матчів і забив 47 голів. Однак він жодного разу не відзначався на чемпіонатах Європи.