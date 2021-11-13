Форвард ПСЖ і збірної Франції показав розкішний удар на тренуванні.

Професор Хаві: новий наставник Барселони взяв участь у тренуванні та долучився до красивого гола

Асистент виконав верхову подачу, і Мбаппе першим дотиком п'яти поцілив точно у дев'ятку. Перед цим нападник розвернувся на 180 градусів, що лише додало ефектності епізоду.

До слова, Франція вже 13 листопада може гарантувати собі пряму путівку на ЧС-2022, якщо на власному полі обіграє Казахстан. Відтак, гра завершального туру кваліфікації проти Фінляндії (16 листопада) може перетворитися для "Ле бльо" на формальність.

"Погоджуюсь бігати, коли Мессі ходить пішки": Мбаппе – про нову ієрархію в ПСЖ, конфлікт з Неймаром і трансфер в Реал