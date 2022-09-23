Австрія зазнала поразки від Франції (0:2) у матчі 5-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чинні чемпіони світу та переможні Ліги націй у 2021 році провалили нинішній турнір. Фактично сьогодні Франція у разі поразки могла вилетіти з дивізіону А, однак нарешті зуміла здобути дебютну перемогу в цьому розіграші та покинула останнє місце в таблиці.

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Результат зробили Кіліан Мбаппе та Олів'є Жиру. Форвард Мілана спочатку допоміг відзначитися своєму земляку з ПСЖ, а згодом замкнув подачу від Антуана Грізманна. Таким чином Жиру наблизився до першого місця у списку бомбардирів збірної Франції за всю історію. До Тьєррі Анрі, який лідирує з 51 голом, Олів'є залишилося забити лише два м'ячі.