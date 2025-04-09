"У нас є тріо яскравих вогнів, астрономічних, претендентів на "Золотий м'яч". Але не в цьому сезоні. Вони не відповідають стандартам Реала.

Беллінгем – про фіаско Реала у матчі з Арсеналом в ЛЧ: "Нам ще пощастило, що пропустили тільки три голи"

У Мбаппе 33 голи, але в дійсно важкі дні він згасає. Вінісіус починає мене нервувати, і я не розумію, чому він такий неточний з м'ячем, а Родріго не забиває.

Беллінгем, попри своє чудове ставлення, більше не залякаю. Камавінга, подивіться на історію, яку він написав наприкінці. В обороні Алаба страждав і здійснював непотрібні фоли. Куртуа запобіг ще чотирьом голам. Мадриду могли надіти "наручники".

З чотирма тенорами, які вони мають попереду, і лише одним швидким ударом по воротах. Ви не можете жити коштом гламуру Реала, його слави чи його легенди. Мадридці пливуть своїми зусиллями. Я не бачу, щоб вони бунтували. Арсенал грубо поводився з нами, і ніякого бунту не було. Потрібно захищати емблему із завзятістю і гордістю, коли футбол не дає тобі необхідного настрою. Сподіваюся, вони будуть на висоті на Бернабеу", – цитує Томаса Ронсеро defensa central.

Нагадаємо, що Реал програв Арсеналу з рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться 16 квітня.

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