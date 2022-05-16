Контракт 23-річного нападника з ПСЖ завершується, і Мбаппе може перейти в інший клуб на правах вільного агента. Хоча француз уникає чіткої відповіді щодо свого майбутнього, Marca вважає це вирішеним питанням.

Мбаппе анонсував дату, коли оголосить рішення щодо свого майбутнього

За інформацією видання, під час недавнього візиту Мбаппе до столиці Іспанії він узгодив усі деталі з Реалом, попросивши клуб поки не розголошувати цю інформацію. Зазначається, що генеральний директор мадридців Хосе Анхель Санчес навіть скасував усі заплановані зустрічі з іншими агентами, аби цілковито присвяти час Кіліану.

Реал не буде оголошувати про перехід, поки Мбаппе не повідомить про відхід з ПСЖ. Водночас у Мадриді вже все готове – Кіліан підпише контракт на 5 сезонів з величезною клаусулою. А от зарплата француза точно не буде на тому космічному рівні, який пропонують парижани в надії продовжити співпрацю зі своєю головною зіркою.

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