Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе намагається вибити з ПСЖ гроші, які клуб не виплатив йому.

Француз покинув парижан у статусі вільного агента та підписав контракт з Реалом. Утім, у Кіліана Мбаппе залишилися претензії фінансового характеру до ПСЖ.

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За даними L'Équipe, керівництво парижан з квітня не платило нападник зарплату і бонуси. Йдеться про майже 100 млн євро заборгованості. Мбаппе надіслав ПСЖ офіційне повідомлення з вимогою виплатити гроші.

Варто зауважити, що Нассер Аль-Хелаїфі хотів, щоб французький нападник відмовився від 100 млн євро бонусів, оскільки він не дав змоги заробити на своєму переході в Реал.

Нагадаємо, що за парижан Кіліан виступав з 2017 року. З ПСЖ він шість разів став чемпіоном Франції та виходив у фінал Ліги чемпіонів-2019/20. За 308 офіційних матчів у футболці парижан француз забив 256 голів.

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