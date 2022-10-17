ПСЖ обіграв Марсель (1:0) в рамках 11-го туру Ліги 1. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Французьке Класіко вийшло багатим на події, але бідним на голи. Долю протистояння ще наприкінці першого тайму вирішив точний удар Неймара, якому асистував Кіліан Мбаппе. Хоча моментів вистачало, рахунок більше так і не змінився.

ПСЖ мінімально переграв Марсель і відірвався на чолі Ліги 1 – Мбаппе допоміг Неймару вирішити долю битви

ПСЖ досі не зазнав жодної поразки у нинішньому сезоні та продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Франції. Марсель програв вдруге поспіль та опустився на четверту сходинку.