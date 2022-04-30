Страсбур влаштував камбек проти ПСЖ в рамках 35-го туру чемпіонату Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга 1, 35 тур

Страсбур – ПСЖ – 3:3

Голи: Гамейро, 3, Діалло, 75, Касі, 90+2 – Мбаппе, 23, 68, Хакімі, 64

Парижани прибули в Ельзас вже у статусі чемпіонів. У трьох попередніх очних зустрічах ПСЖ неодмінно перемагав, забиваючи супернику чотири м'ячі. Дуже близькими були гості, щоб підтримати цю тенденцію. Однак обмежилися трьома голами, а в компенсований час примудрилися навіть втратити перемогу.

ПСЖ влаштував чемпіонську перестрілку із сенсацією сезону – Мессі мовчить, Неймар асистує, а Мбаппе може все

У складі ПСЖ вкотре сяяв Кіліан Мбаппе, в активі якого дубль та результативна передача. Класно відіграв також Неймар. Бразилець оформив асист та зробив вагомий внесок у атаку, коли забивав Хакімі. А от Мессі своїми нагодами скористатися не зміг.