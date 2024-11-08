Нападник Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе переживає важкий період після того, як залишив Лігу 1.

У жовтні капітан збірної Франції відпочивав у Стокгольмі під час матчу національної команди з Ізраїлем (4:1) у Лізі націй. Француза помітили в ресторані, а пізніше в нічному клубі Стокгольма.

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Пізніше стало відомо про початок поліцейського розслідування за фактом скарги про зґвалтування в готелі в центрі Стокгольма, де форвард Реала і його друзі ночували під час поїздки до Швеції. Мбаппе назвав цю інформацію "фейком". Однак уточнювалося, що зґвалтована жінка назвала саме його винуватцем того, що сталося.

Як інформує L'equipe, джерела, близькі до Реала, повідомили, що зараз Кіліан "бореться з психологічними проблемами" після цієї поїздки. Крім того, нападник зазнає критики за невдалі виступи за новий клуб. Однак, попри важкий старт, гравець щасливий у Мадриді.

Нагадаємо, Мбаппе приєднався до Реала влітку 2024 року у статусі вільного агента. Загалом він зіграв за "вершкових" у 15 матчах, забивши вісім голів та віддавши два асисти.

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