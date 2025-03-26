Кіліан Мбаппе поповнив склад "вершкових" влітку 2024 року. Француз отримує в Реалі щомісяця зарплатню у розмірі 2,67 млн євро до вирахування податків, що робить його найвисокооплачуванішим гравцем всього чемпіонату Іспанії.

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Як повідомляє L'Équipe, Вінісіус має дохід у 2,5 млн євро, а Роберт Лєвандовскі заробляє в Барселоні 2,17 млн. У топ-5 потрапили також захисник та півзахисник "вершкових" Девід Алаба (1,88 млн) та Джуд Беллінгем (1,67 млн), а також Ян Облак з Атлетіко, який отримує зарплатню на рівні англійського хавбека.

Нагадаємо, Барселона наразі лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги з 60 балами. Реал має стільки ж очок, але поступається за додатковими показниками.

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