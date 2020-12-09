Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе доводить, що його недаремно називають наслідником Мессі та Роналду.

ПСЖ розгромив Істанбул Башакшехір (5:1) у скандальному матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, дублем відзначився талант парижан Кіліан Мбаппе.

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Таким чином француз встиг забити 21 м'яч у ЛЧ, ставши наймолодшим гравцем (21 рік 355 днів), якому підкорилось це досягнення, повідомляє Goal. Попереднім власником рекорду був форвард Барселони Ліонель Мессі, який дійшов до межі у 20 голів у віці 22 роки 267 днів.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Мбаппе провів 9 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та 4-ма асистами.

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