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Мбаппе став найкращим гравцем Франції у 2019 році

17:30 227 Читать на русском
Мбаппе став найкращим гравцем Франції у 2019 році
Кіліан Мбаппе / France Football

Нападник ПСЖ вдруге поспіль став найкращим гравцем року у Франції.

"Люди думають, що я змінився. Але це не так. За винятком того, що у 17-18 років я набагато менше покладався на власні сили, а більше віддавав м'яч тим, кого вважали лідерами. Тепер я більше ризикую, адже довів, що можу брати відповідальність у найважливіші моменти", – цитує Мбаппе France Football.

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У цьому році 20-річний футболіст забив 42 голи у матчах за клуб та збірну. Він став чемпіоном Франції з ПСЖ та вийшов з національною командою до групової стадії Євро-2020.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Франція Франція
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