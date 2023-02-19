Після поразки від Баварії у Лізі чемпіонів нападник парижан зробив заяву: "Нехай усі добре їдять, добре сплять". Дехто думав, що ці слова адресовані, зокрема, Неймару, який не одноразово порушував режим.

Переможний штрафний Мессі і дубль Мбаппе у відеоогляді шаленого матчу ПСЖ – Лілль – 4:3

"Я бачив, що люди говорили про Неймара, про те, що сталося, про гру в покер. Мої слова не були адресовані тільки йому. Це дійсно порада для всіх. Тому що , як я вже сказав, коли у нас є всі гравці, ми бачили це на початку гри, командам є про що хвилюватися. Сподіваюся, Неймар скоро повернеться, тому що він є ключовим гравцем для нас", – запевнив Мбаппе під час інтерв’ю Prime Video.

ПСЖ в рамках 24 туру обіграв Лілль (4:3). Кіліан Мбаппе відзначився дублем. Нагадаємо, що на 51-й хвилині матчу Неймар отримав травму і покинув поле на ношах.

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