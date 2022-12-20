Мбаппе стане капітаном збірної Франції за однієї умови
Щоб це сталося, Уго Льоріс має завершити міжнародну кар'єру.
Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе стане новим капітаном національної команди у тому випадку, якщо воротар Тоттенхема Уго Льоріс вирішить завершити міжнародну кар'єру. Про це повідомляє журналіст Адрієн Греньєр, посилаючись на L'Équipe.
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Стати повноправним капітаном збірної Франції Мбаппе може вже у березні 2023 року у відбіркових матчах до Євро-2024.
Уболівальники неоднозначно відреагували на цю новину. У Франції вистачає невдоволених тим, що Мбаппе не відпрацьовує в обороні.
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