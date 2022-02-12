Мбаппе скопіював культове святкування гола у стилі Анрі
13:37 - Читать на русском
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе віддав шану легендарному співвітчизнику.
Чемпіон світу відзначив гол Ренну у стилі, який часто використовував Тьєррі Анрі.
Рятівна комбінація імені Мессі-Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Ренн
Мбаппе забив, а потім побіг до кутового прапорця. Зірка ПСЖ застиг у безтурботній позі, спершись на палицю. Свого часу так само відзначав свої голи і Тьєррі Анрі.
Нагадаємо, для Кіліана Мбаппе це був 21-й точний удар у 31 матчі поточного сезону.
ПСЖ у компенсований час дотиснув Ренн – Мбаппе і Мессі принесли перемогу перед матчем із Реалом в ЛЧ
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter