Нападник ПСЖ та збірної Франції Кіліан Мбаппе у приватних розмовах зі своїми близькими та родичами зізнався, що рішення продовжити контракт із ПСЖ у травні 2022 року було помилкою. Про це повідомляє France Blue.

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"Ми помилилися, і я був першим, хто це зробив", – наводяться слова Мбаппе.

Згідно з джерелом, керівники ПСЖ пропонували Мбаппе інший проект – той, у якому він буде єдиним лідером. Наразі Кіліану не подобається, що атака ПСЖ залежить не тільки від нього одного, а ще й від Неймара.

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