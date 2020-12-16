Кіліан шокував своїх підписників у Instagram новим фото. Мбаппе перефарбував волосся у яскравий блакитний колір. "Середа у Парижі", – підписав знімок Мбаппе.

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Нагадаємо, Мбаппе перейшов у ПСЖ влітку 2017 року із Монако. Спершу нападник приєднався до паризької команді на правах оренди, проте договір включав обов'язковий викуп. Чинний контракт Мбаппе з парижанами розрахований до літа 2022 року.

До слова, 21-річний футболіст у поточному сезоні провів у складі ПСЖ 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 голів і зробив 5 результативних передач.

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