Мбаппе розвіяв чутки стосовно свого майбутнього – зірка ПСЖ окреслив головну ціль
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе висловився щодо того, якого трофея йому не вистачає.
"Наступний рівень? Думаю, виграти Лігу чемпіонів. Я вже грав у фіналі, півфіналі, чвертьфіналі, 1/8 фіналу… Я пройшов усе, але не переміг. Це все, що мені потрібно. Сподіваюся, ми здобудемо перемогу в турнірі якомога швидше.
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З яким клубом? З ПСЖ. Я парижанин, у мене є чинний контракт. Отже, це ПСЖ і ніяких сумнівів", – цитує Мбаппе L'equipe.
Після низки скандалів та вильоту паризького клубу з Ліги чемпіонів активізувались чутки, що француз покине Париж. Головним претендентом на Кіліана Мбаппе називають, як завжди, мадридський Реал. В цьому сезоні за ПСЖ нападник зіграв у Лізі 1 у 26 матчах. У його активі 19 голів та три результативні передачі. Зазначимо, що три тури поспіль у чемпіонаті Франції Мбаппе не відзначається.
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